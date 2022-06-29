لوكاكو يصل ميلانو لحسم انتقاله إلى إنتر

وتوصل إنتر ميلان لاتفاق مع تشيلسي، على استعارة لوكاكو لمدة موسم واحد، بعدما رحل عن النيراتزوري في الصيف الماضي، مقابل 115 مليون يورو.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "فيسبوك" أن لوكاكو وصل ميلانو، صباح اليوم الأربعاء، للخضوع للكشف الطبي، ومن ثم إعلان انتقاله لإنتر بشكل رسمي.وفي تصريح مقتضب للصحافة والإعلام، وجه لوكاكو رسالة لجماهير إنتر، قال فيها: "أنا سعيد حقا لوجودي هنا".وأضاف رومانو، أن محامي لوكاكو موجود بالفعل في ميلانو من أجل دراسة العقود والتوقيع عليها من قبل اللاعب، وإعلان صفقة انتقاله من تشيلسي.