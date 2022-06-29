قميص باريس سان جيرمان الجديد يكشف مصير نيمار

وحافظ باريس سان جيرمان على لونه التقليدي الأزرق الداكن، ولكن باختلاف بسيط في مقدمة القميص بوجود خط طولي يفصله اسم الراعي.



وشهد الفيديو الترويجي للقميص الجديد، وجود معظم نجوم الفريق وعلى رأسهم كيليان مبابي، بالإضافة إلى ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا وأشرف حكيمي.

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Découvrez notre nouveau 𝐦𝐚𝐢𝐥𝐥𝐨𝐭 𝐝𝐨𝐦𝐢𝐜𝐢𝐥𝐞 @nikefootball pour la saison 22/23 🟥🟦

Pour la première fois, nos partenaires @QatarAirways et @goatapp font leur apparition sur la tenue de l'équipe première.#𝐼𝐶𝐼𝐶𝐸𝑆𝑇𝑃𝐴𝑅𝐼𝑆 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 29, 2022

وجاء تواجد نيمار في فيديو الإعلان عن القميص الجديد، ليقلل من أهمية أنباء رحيله قبل الموسم المقبل.ويلعب نيمار جونيور بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وتحدثت تقارير في الأيام السابقة عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي.وجاء تواجد نيمار في فيديو الإعلان عن القميص الجديد، ليقلل من أهمية أنباء رحيله قبل الموسم المقبل.ويلعب نيمار جونيور بصفوف سان جيرمان منذ صيف 2017 عندما انضم قادما من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وتحدثت تقارير في الأيام السابقة عن إمكانية رحيله عن النادي الفرنسي.