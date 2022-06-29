خطوة بايرن ميونخ تمهد لرحيل ليفاندوفسكي

وصرح المهاجم البولندي بأنه لا يريد الاستمرار في صفوف البافاري، مع رغبته في الانتقال لبرشلونة، خلال الانتقالات الصيفية الحالية، رغم رفض الإدارة رحيله قبل نهاية عقده.وأعلن بايرن ميونخ عن اتفاقية رعاية مع إحدى شركات ألعاب الفيديو، ولم تظهر صورة ليفاندوفسكي في هذا الإعلان.وظهر نجوم مثل ليروي ساني وتوماس مولر وكيميتش، ولم يظهر ليفاندوفسكي ولا جنابري الذي ارتبط اسمه بالرحيل أيضا، بحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية.وأضافت الصحيفة: "إنها مجرد لقطة بسيطة، لكن يمكن أن تعكس مستقبل المهاجم البولندي، الذي اعتاد بايرن ميونخ أن يكون وجهته الرئيسية في الإعلانات خلال السنوات الماضية".