اربعة تعادلات في ختام ممتاز الكرة

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب الشعب الدولي تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، وسجل اهداف المباراة اللاعب مؤمل عبد الرضا هدفين لامانة بغداد واللاعبين علي عبدالله وسيف جاسم هدفي الانيق.فيما شهدت مباراة ناديي القوة الجوية والصناعة والتي اقيمت على ملعب الصناعة تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.وفي المباراة الثالثة التي احتضنها ملعب الديوانية شهدت تعادل ناديي الشرطة والديوانية بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.وفي المباراة الرابعة التي جمعت ناديي القاسم ونفط الوسط والتي انتهت ايضا بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق.