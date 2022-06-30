وفد منتخب الصالات يصل إلى بغداد

السومرية نيوز – بغداد

وصلَ، اليوم الخميس، وفدُ المنتخب الوطنيّ لكرةِ الصالات الحائز على المركزِ الثاني في بطولةِ كأس العرب التي اختتمت مؤخراً في مدينةِ الدمام السعوديّة.



وقال الاتحاد العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الوفد كان في استقباله رئيسُ لجنة كرة الصالات والشاطئيّة (علي عبد الحسين) ونائبه زياد شامل، ونقل البيان عن علي عبد الحسين قوله إن: "ما وصلَ إليه منتخبنا الوطنيّ في هذه البطولةِ محط اعتزاز وفخرٍ للاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، بشخصِ وزير الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذي. مهنئاً الجهازين الفني والإداري واللاعبين بما حققوه".

واشار عبد الحسين إلى ان "المُستوى الذي ظهرَ عليه أسودُ الرافدين سيكون نقطةَ تحولٍ كبيرة في مسيرةِ المنتخب الذي تنتظره مشاركةٌ مهمةٌ في نهائياتِ كأس آسيا"، مبينا ان" لدينا استراتيجيةٌ نعملُ من خلالها على تطويرِ كرة الصالات العراقيّة"

من جانبه، ثمّنَ مدرب منتخبنا الوطنيّ (ناظم الشريعة) هذا الإستقبالَ والاهتمامَ والدعم المُباشر من وزير الشَباب والرياضة رئيسِ الاتحاد (عدنان درجال) ونائبيه وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للمنتخبِ من فترةِ إعداده لهذه البطولةِ وصولاً إلى المباراةِ النهائيّة.