Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
روسيا تهدد بالرد إذا قام الناتو بهذا الأمر
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة الـ22 في تاريخه

رياضة

2022-06-30 | 01:25
الوداد بطلا للدوري المغربي للمرة الـ22 في تاريخه
المصدر:
روسيا اليوم
43 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة
توج الوداد بلقب الدوري المغربي للمحترفين للموسم الثاني تواليا وللمرة الـ22 في تاريخه، وذلك بعد تعادله القاتل 2-2 مع مضيفه مولودية وجدة، اليوم الأربعاء، في الجولة قبل الأخيرة.

وفاجأ نادي المولودية الضيوف بتسجيله هدفين متتاليين في الدقيقتين 6 و33 عبر المهاجم الإيفواري لامين دياكيتي، لكن الوداد انتفض في الشوط الثاني، وقلص الفارق في الدقيقة 50 بهدف حمل توقيع الكونغولي غي مبينزا، قبل أن يسجل الكونغولي الآخر جوفيل تسومو، هدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذه النتيجة رفع الوداد رصيده إلى 63 نقطة، متقدما بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه، جاره وغريمه الرجاء البيضاوي، ليضمن بذلك تتويجه مبكرا بلقب الدوري المغربي قبل جولة من النهاية.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

كربلاء... أكثر من 1600 حريق خلال أشهر!‎‎
Play
كربلاء... أكثر من 1600 حريق خلال أشهر!‎‎
01:32 | 2022-06-30
فطريات وفيروسات تهدد سلامة الامن الغذائي!‎‎
Play
فطريات وفيروسات تهدد سلامة الامن الغذائي!‎‎
01:16 | 2022-06-30
تغريدة الصدر تقلّص حظوظ صالح للرئاسة!‎‎
Play
تغريدة الصدر تقلّص حظوظ صالح للرئاسة!‎‎
00:22 | 2022-06-30
هل سيتخلى حلفاء التيار عن مبدأ الاغلبية؟ ‎‎
Play
هل سيتخلى حلفاء التيار عن مبدأ الاغلبية؟ ‎‎
02:22 | 2022-06-29
للتخفيف من الزخم المروري... جسر جديد في الديوانية‎‎
Play
للتخفيف من الزخم المروري... جسر جديد في الديوانية‎‎
01:26 | 2022-06-29
تعذيب حتى الموت... حبيب يخرج جثة من سجن التاجي!‎‎
Play
تعذيب حتى الموت... حبيب يخرج جثة من سجن التاجي!‎‎
00:35 | 2022-06-29
مجلس الاعمال الوطني يطرح عددا من الرؤى الاقتصادية‎‎
Play
مجلس الاعمال الوطني يطرح عددا من الرؤى الاقتصادية‎‎
02:22 | 2022-06-28
رئاسة الجمهورية بوابة الحل... فهل الفرج قريب؟
Play
رئاسة الجمهورية بوابة الحل... فهل الفرج قريب؟
01:12 | 2022-06-28
عمر يحرق نفسه واطفاله الصغار!‎‎
Play
عمر يحرق نفسه واطفاله الصغار!‎‎
00:51 | 2022-06-28
حكومة توافقية مرتقبة... وتحديات قد تقلب المعادلة؟‎‎
Play
حكومة توافقية مرتقبة... وتحديات قد تقلب المعادلة؟‎‎
23:41 | 2022-06-27
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.