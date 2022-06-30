جيمي أوهارا: لا يمكن ترك صلاح يرحل مجانا

انتقد الإنجليزي ولاعب نادي توتنهام السابق، جيمي أوهارا، أسلوب ليفربول في التعامل مع مسألة تجديد عقد الدولي المصري محمد صلاح، داعيا للعمل على إيجاد حل سريع لهذه المشكلة.



وقال أوهارا في حديث لموقع "توك سبورت" الرياضي، إن على ليفربول التصالح مع صلاح، والعمل على تأمين طلباته المالية، وخصوصا بعد رحيل ساديو ماني لبايرن ميونيخ.



وأضاف: "كسب ليفربول المال من بيع ماني، لذا على ليفربول أن يجدد لصلاح مهما كان طلبه المالي".

وتابع: "هل من المقبول ترك صلاح يرحل عن ليفربول مجانا؟ نجحت إدارة الريدز في تسيير الأمور المالية للنادي بشكل جيد، وعليهم الآن أن يثبتوا ذلك مع النجم المصري".



وكانت تقارير قد تحدثت عن شرط صلاح للبقاء في ليفربول، والمتمثل براتب أسبوعي قدره 400 ألف إسترليني.

وأحرز صلاح 31 هدفا في 51 مباراة لعبها بجميع المسابقات مع ليفربول العام الماضي، وساهم في 16 تمريرة حاسمة.





