الاتحاد الخليجي يصوتُ بالإجماع على استضافة البصرة لخليجي 25 - عاجل

وقال مصدر مطلع في حديث لـ السومرية نيوز، إن "التصويت جاء في اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجية الذي عقد اليوم الخميس بعد قناعة الوفد الخليجي بجاهزية العراق وتوفر جميع المتطلبات لإنجاح هذا الاستحقاق".ومن المقرر أن تقام بطولة خليجي 25 مطلع العام المقبل 2023 ، ليســتضيف العراق البطولة للمرة الثانية بعدما استضافها في العام 1979 في بغداد.