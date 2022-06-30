برشلونة ينتظر كلمة ديمبلي الأخيرة

وأكدت صحيفة سبورت الرياضية أن النادي لا ينوي تحسين عرضه لديمبلي، وأنه سيتعين على المهاجم الفرنسي حسم مستقبله.وفي حال استمرار ديمبلي فلن يتم تجديد العقد ولكن سيعتبر صفقة جديدة للنادي بعقد جديد، ومن ثم سيتعين على برشلونة تسجيله لدى رابطة الليجا من جديد مع الخضوع للوائح المشددة لها.في المقابل سيتعين على اللاعب الفرنسي صاحب ال25 عاما قبول عرض البارسا وعدم انتظار عروض أفضل من إدارة النادي الكتالوني كما كان يسعى وكلاء أعماله وإلا سيتعين عليه البحث عن وجهة أخرى.وبحسب الصحيفة، فإن برشلونة لم يفقد الأمل في محاولة إقناع ديمبلي بالاستمرار، خاصة مع مواجهة الإدارة صعوبات في التعاقد مع جناح ليدز يونايتد، البرازيلي رافينيا.وكان ديمبيلي قد انضم لصفوف البارسا في صيف 2017، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.