تقرير اسباني: نيمار ما يزال يريد العودة إلى برشلونة وتشافي يرحب بعودته

السومرية نيوز – رياضة

قرر البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، بعد الأنباء التي تشير إلى خروجه من حسابات النادي، ومدربه المرتقب كريستوف غالتييه، الذي سيقود الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة.



وكشفت قناة “TV5” في التليفزيون الكتالوني، أن النجم البرايلي غيّر موقفه خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح منفتحًا على الرحيل عن النادي، ولم تكن رغبته هكذا في وقت سابق.

وذكرت القناة الوجهة المفضلة لنيمار، في ظل الصراع حول ضمه بين أندية سانتوس البرازيلي ونيوكاسل يونايتد بجانب يوفنتوس الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي الذي ربطته التقارير بهم، إلا إن نيمار ما يزال يفضل العودة من جديد إلى نادي برشلونة الإسباني.

وأوضحت القناة أن النادي الكتالوني سيكون منفتحًا على الدخول في مفاوضات لضم نيمار إلى صفوف الفريق في الصيف القادم، بعد رفع القيود الاقتصادية عن النادي، لكن لم يُكشف عن العروض المالية المحتملة.

تشافي يرحب بعودة نيمار إلى برشلونة



وفي ذات الإطار، أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة لم يخفِ رغبته في عودة زميله السابق نيمار إلى الفريق مرة آخرى.

ولعب نيمار في صفوف برشلونة خلال الفترة من 2013 إلى عام 2017، قادمًا من سانتوس البرازيلي قبل رحيله لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مقابل صفقة مدوية قدرت 222 مليون يورو وقتها.

وقبل الرحيل إلى نادي العاصمة الفرنسية، زامَل نيمار تشافي في الفريق موسمي 2013/2014، و2014/2015، قبل رحيل مدرب البارسا الحالي للانضمام إلى فريق السد القطري.