رسميًا .. فالفيردي يعود للتدريب من جديد في الدوري الإسباني

أعلن نادي أتلتيك بلباو الإسباني، تعيين المدير الفني إرنستو فالفيردي، مدربًا للفريق، وسيتم تقديمه مساء اليوم بعد العودة إلى سان ماميس من جديد.



فالفيردي يقود أتلتيك بلباو في مرحلته الثالثة، بعدما تمكن من قيادة الفريق في 306 مباريات، كأكثر مدير فني خوضًا للقاءات مع أسود الباسك.