رسميًا.. برشلونة ينعش ميزانيته بصفقة "ضخمة" تخص حقوق البث

حيث أعلن البلوجرانا، اليوم الخميس، عن خطوة كبيرة في تحسين الموارد المالية للنادي ووضعه التنافسي من خلال استثمار جديد مع شركة Sixth Street، وهي شركة استثمارية عالمية رائدة تتمتع بخبرة عالية في مجال الرياضة.ومن خلال هذه الصفقة، يحقق نادي برشلونة مكاسب رأسمالية إجمالية قدرها 267 مليون يورو للموسم الحالي، حيث سوف تستثمر Sixth Street مبدئيًا 207.5 مليون يورو وستحصل في المقابل على 10٪ من حقوق البث التلفزيوني لليجا لتابعة للنادي على مدار الـ 25 عامًا القادمة.وأوضح النادي الكتالوني، في بيانه الرسمي، أن تلك الصفقة تم تنفيذها بعد تلقي دعم ساحق من أعضاء النادي في جمعيته العامة غير العادية الأخيرة.من جانبه، قال خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، بعد توقيع تلك الإتفاقية بشكل نهائي: ” نحن نقوم بتفعيل الروافع الاقتصادية وتنفيذ استراتيجيتنا الفعالة لتعزيز الوضع المالي للنادي “.وأضاف لابورتا، ان ” شركة Sixth Street، هي شركة رائدة ومؤيدة لكرة القدم، ومستثمر ذو خبرة في مجال الرياضة ووسائل الإعلام العالمية، وشريك سيساهم بمعرفة الموارد الكيرة، مع السماح لناد بإدارة عملياتنا بشكل مستقل “.