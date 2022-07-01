رابطة الدوري الإسباني تعلن مواعيد أول 3 جولات من الليغا

السومرية نيوز – رياضة

أعلنت رابطة الدوري الإسباني رسميا، مواعيد مباريات أول ثلاث جولات ضمن منافسات الموسم الجديد لليغا الذي ينطلق في الـ11 من أغسطس المقبل، في مباراة تجمع بين إشبيلية وأوساسونا.







الجولة الأولى

ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، في الـ14 من أغسطس.

بينما يلتقي برشلونة مع نظيره رايو فاليكانو في الـ13، على أن يواجه خيتافي نظيره أتلتيكو مدريد في الخامس عشر من الشهر ذاته. ووفقا لما ذكره البيان الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، فإنه من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من الدوري الإسباني في الـ12 من أغسطس المقبل.ويواجه فريق ريال مدريد نظيره ألميريا، في الـ14 من أغسطس.بينما يلتقي برشلونة مع نظيره رايو فاليكانو في الـ13، على أن يواجه خيتافي نظيره أتلتيكو مدريد في الخامس عشر من الشهر ذاته.

HORARIOS | Consulta cuándo se disputarán los partidos de la jornada 1 de #LaLigaSantander 2022/23.



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الجولة الثانية

يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو في العشرين من أغسطس المقبل.

فيما يواجه ريال سوسيداد نظيره برشلونة، في الـ21 من ذات الشهر، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد مع فياريال، في اليوم ذاته. يواجه ريال مدريد نظيره سيلتا فيغو في العشرين من أغسطس المقبل.فيما يواجه ريال سوسيداد نظيره برشلونة، في الـ21 من ذات الشهر، على أن يلتقي أتلتيكو مدريد مع فياريال، في اليوم ذاته.