ريال مدريد يقدم قميصه الثاني(صورة)

أعلن نادي ريال مدريد، عن القميص الثاني للفريق الأول، خلال منافسات الموسم الجديد ( 2022-2023).



ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، صورة للاعبيه توني كروس، إيدير ميليتاو، فينيسيوس جونيور، وماركو أسينسيو بالقميص الجديد، الذي يظهر باللون البنفسجي.



ومن المقرر أن يعود لاعبي ريال مدريد لبدء الفترة التحضيرية خلال أيام، على أن ينطلق المعسكر التحضيري في منتصف الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيلعب الميرنجي 3 مباريات قبل انطلاق الموسم الجديد، ضد برشلونة ويوفنتوس وكلوب أمريكا المكسيكي.



وستكون أولى المباريات الرسمية للريال مدريد، ضد آينتراخت فرانكفورت، في آب المقبل، ببطولة كأس السوبر الأوروبي، بمدينة هلسنكي في فنلندا.