رونالدو يقلب الطاولة على متهمته بالاغتصاب ويطالب بتعويض

وأمام القاضية دورسي طلب محامي رونالدو بيتر كريستيانسن، بتعويض نجم مانشستر يونايتد لقاء الاتهامات والدعاوى التي وجهت إليه في قضية "الاغتصاب المزعومة"، والتي أقامتها مايورغا بحق "الدون".وكانت دورسي قد طردت محامي مايورغا ستوفال من المحكمة التي انعقدت في 10 يونيو، واتهمته بالاستعانة بوثائق مسروقة.وقالت دورسي إن "ستوفال تجاوز حدود السلوك الأخلاقي، وتجاهل قواعد هذه المحكمة"، مضيفة أن "رفض قضية كاترين مايورغا دون خيار إعادة فتحها كان عقوبة شديدة بالنسبة لستوفال الذي تسبب بضرر بالغ لرونالدو"، وفقما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.من جانبه قال محامي رونالدو: "نظرا لانتهاكات ستوفال وسوء سلوكه الصارخ، يجب تحميله المسؤولية وضمان حصول موكلي على تعويض مالي".وأشار كريستيانسن إلى استعانة ستوفال بأدلة تتضمن سجلات اتصالات خاصة برونالدو بشكل غير قانوني، وأخرى لموكلته مايورغا.