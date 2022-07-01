بقرار تحكيمي.. فوز نفط ميسان على زاخو دون خوض المباراة

السومرية نيوز - رياضة



قرر الطاقم التحكيمي لمباراة نفط ميسان وزاخو المقرر خوضها اليوم الجمعة الساعة السادسة مساءً، إنهاء المباراة بفوز نفط ميسان على زاخو بـ (3-0) وذلك لعدم حضور الفريق الضيف (زاخو).





وأعلن الاتحاد العراقي رسمياً نتيجة المباراة بفوز نفط ميسان على زاخو بـ3 أهداف مقابل لا شيء، موضحا بأن القرار تم من قبل الطاقم التحكيمي لعدم حضور فريق زاخو لملعب المباراة.



يذكر ان نادي الشرطة توج رسميا بلقب الدوري العراقي للمرة السادسة في تاريخه بعد تصدره الترتيب بـ91 نقطة.