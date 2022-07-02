مشرف المنتخب العراقي للشباب: ودية لبنان ستكون مغلقة أمام الإعلام

وستقام الودية الأولى في ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، وتم الاتفاق بين الطرفين العراقي واللبناني أن تكون المباراة مغلقة إعلاميا.وستجرى مباراة أخرى بين المنتخبين في الخامس من الشهر الجاري بالملعب ذاته.وقال محمد ناصر، مشرف منتخب شباب العراق في تصريحات نقلها المكتب الإعلامي للاتحاد: "تم الاتفاق على إقامة المباراة الأولى مع لبنان بشكل مغلق، على أن تكون الودية الثانية مفتوحة أمام الإعلام في حال موافقة الجانب اللبناني".وأضاف ناصر: "المنتخب العراقي سيعسكر في مدينة أبها السعودية اعتبارا 7 يوليو/تموز الجاري، قبل الدخول بمنافسات بطولة كأس العرب".وتابع: "تم الاتفاق على مواجهة منتخب شباب ليبيا في معسكر أبها قبل انطلاق البطولة العربية بأيام قليلة".وأوضح: "حاولنا تأمين مباراة ودية مع المنتخب الكاميروني لكن الأخير اعتذر".وختم: "نسعى للظهور المتميز في البطولة العربية وتقديم صورة إيجابية بالتنافس رغم وجودنا بمجموعة واحدة مع البلد المستضيف السعودية وموريتانيا".