رسميا.. برشلونة يتخلى عن لاعبَيه أداما تراوري ولوك دي يونغ

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي برشلونة الإسباني، عبر حسابه على "تويتر"، عن نهاية مدة إعارة الثنائي، الهولندي لوك دي يونغ والإسباني أداما تراوري، ليعود الثنائي إلى فريقيهما بدءا من الموسم المقبل 2022-2023.



وجاء في بيان برشلونة: "لوك دي يونغ وتراوري سيغادران كامب نو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ولن يستمرا بقميص الفريق الكتالوني".

وتابع البيان: "من المقرر أن يعود دي يونغ لصفوف فريقه المعار منه (إشبيلية)، كما يعود أداما تراوري لارتداء قميص وولفرهامبتون الإنجليزي من جديد".

ووجه البيان الشُكر للاعبيه: "يعرب نادي برشلونة بشكل علني عن امتنانه لكلا اللاعبَين على التزامهما وتفانيهما، ويتمنى لهما التوفيق والنجاح في المستقبل".

وقد أعلن برشلونة عن تعاقده مع لوك دي يونغ قادمًا من إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية لمدة موسم واحد، بينما تعاقد مع أداما تراوري قادمًا من وولفرهامبتون في الانتقالات الشتوية الماضية.

وشارك تراوري مع برشلونة خلال 21 مباراة بالموسم الماضي؛ منها 10 مباريات بشكل أساسي، وسجل هدفا وصنع 4 آخرين، بينما شارك لوك دي يونغ في الموسم الذي قضاه مع البارسا في 29 مباراة، سجل خلالها سبعة أهداف.

الجدير بالذكر أن برشلونة أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 73 نقطة، خلف ريال مدريد حامل لقب البطولة برصيد 86 نقطة.