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بينهم ديبالا وبوجبا.. قائمة مجانية من العيار الثقيل في ميركاتو الصيف

رياضة

2022-07-02 | 05:15
بينهم ديبالا وبوجبا.. قائمة مجانية من العيار الثقيل في ميركاتو الصيف
629 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
تعد قائمة اللاعبين الكبار الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم في 30 يونيو/ حزيران طويلة وتضم عددا من الأسماء من العيار الثقيل مثل بول بوجبا وباولو ديبالا وعثمان ديمبيلي وكريستيان إريكسن ولويس سواريز وأنخيل دي ماريا وإيسكو.

بوجبا
منذ موسم 2018-2019 الذي أحرز خلاله 16 هدفا وصنع 11 تراجع مستوى اللاعب الفرنسي، الذي انتهى عقده مع مانشستر يونايتد بعد فترة تعد من بين الأسوأ في مسيرة النادي في الآونة الأخيرة.
ومع ذلك فإن بوجبا (29 عاما) بالتأكيد ما زال لديه ما يقدمه، لكن عليه أن يتعافى أولا من آثار عام تعرض فيه لإصابتين عضليتين غاب بسببهما عن 18 مباراة رسمية.
خاض بوجا الموسم الماضي 27 مباراة وسجل هدفا واحدا ليرحل عن يونايتد الذي عاد له في 2016 بعد مغادرته في موسم 2011-2012 صوب يوفنتوس حيث تألق حتى رجوعه للشياطين الحمر.
والآن تشير التقارير إلى أن بوجبا سيعود ليوفنتوس حيث يأمل في استعادة مستواه.

ديبالا
قررت إدارة يوفنتوس عدم تجديد عقد الأرجنتيني باولو ديبالا بعد سبعة مواسم قضاها في تورينو، فاضطر للبحث عن وجهة جديدة.
وكان انتقال دوسان فلاهوفيتش إلى يوفنتوس في الشتاء الماضي عاملا حاسما في قرار بيانكونيري بالاستغناء عن ديبالا "28 عاما".
ويرحل ديبالا عن يوفنتوس بعدما شارك بقميصه في 293 مباراة رسمية سجل خلالها 115 هدفا وأحرز 12 لقبا وأصبح الهداف التاسع في تاريخ النادي.
وذكر النادي في بيان أعلن فيه رحيل ديبالا "سنشكرك على كل هذا دائما. حظا سعيدا أيها الجوهرة!".

إيسكو
قبل تسعة أعوام تعاقد ريال مدريد مع إيسكو قادما من مالاجا بينما كان أحد أكثر اللاعبين الإسبان الواعدين وهو في الـ21 من عمره.
ولعدة مواسم لم يخيب إيسكو أمل إدارة الريال. وفي أول خمسة مواسم له لعب دورا رئيسيا بالفريق دون أن يكون ضمن التشكيل الأساسي دائما.
ولكن اعتبارا من 2018 عندما تولى سانتياجو سولاري تدريب الريال بدأ مستوى إيسكو في التراجع بشدة.
وبعدها حاول المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إعادته مستواه وكذلك المدير الفني الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي -الذي تألق إيسكو معه في فترته الأولى بتدريب الفريق- لكن دون جدوى.
وفي الموسم المنصرم، بالكاد كان إيسكو (30 عاما) أساسيا ثلاث مرات والآن سيبحث عن وجهة جديدة.

فرانك كيسي وكريستنسن
في 30 يونيو/ حزيران رحل فرانك كيسي (25 عاما) عن ميلان وأندرياس كريستنسن (26 عاما) عن تشيلسي.
كيسي لم يكن يشعر بالتقدير في ميلان رغم أنه لعب دورا كبيرا في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي.
أما الدنماركي كريستنسن فأراد التغيير بعد خمسة مواسم في تشيلسي والآن بات انتقالهما إلى برشلونة وشيكا.

ديمبلي
انتقل عثمان ديمبلي إلى برشلونة في موسم 2017-2018 ومن وقتها لاحقته الإصابات ومع ذلك وضع المدرب تشافي هيرنانديز ثقته فيه وبالفعل كان أحد الأعمدة الرئيسية للفريق الموسم المنصرم.
وقبل انتهاء عقد ديمبيلي أمس قدم برشلونة عرضا للتجديد لكنه لم يتلق ردا وفي حال قرر اللاعب الاستمرار فسيعتبر صفقة جديدة للنادي بعقد جديد، ومن ثمّ سيتعين على برشلونة تسجيله لدى رابطة الليجا من جديد مع الخضوع للوائح المشددة لها.

إريكسن
بعد أن تعرض لأزمة قلبية في الملعب بالنسخة الماضية من بطولة أوروبا (يورو 2020)، خضع الدنماركي كريستيان إريكسن لفترة تعافي طويلة قبل أن يعود للملاعب مع برينتفورد الإنجليزي الذي راهن على لاعب إنتر السابق ليبقيه في دوري الأضواء.
رغم أن الرهان كان مخاطرة في حد ذاته إلا أن برينتفورد ربحه ولعب إريكسن دورا أساسيا في المباريات الـ11 التي شارك فيها وكان عنصرا حاسما في بقاء الفريق بالبرييميرليج.
والآن وبعد انتهاء عقده يتطلع إريكسن (30 عاما) لمغامرة جديدة رغم محاولات برينتفورد معه للبقاء.

أنخيل دي ماريا
على الرغم من أن باريس سان جيرمان كان لديه خيار تمديد عقد الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلا أنه لم يفعل، ليرحل اللاعب بعدما ارتدى قميصه سبعة أعوام وحصد معه 18 لقبا وخاض 294 مباراة سجل فيها 91 هدفا وصنع 111 أخرى.
كما أن دي ماريا سجل رقما قياسيا في التمريرات الحاسمة بموسم واحد في الدوري بواقع 19 تمريرة موسم 2015-2016.
ويبحث دي ماريا الآن عن ناد آخر كبير ليكمل فيه مسيرته حتى تزداد فرصه في المشاركة بمونديال 2022 بقطر، علما بأن يوفنتوس قد يكون وجهته المقبلة.

لويس سواريز
بعدما سجل 13 هدفا الموسم المنصرم في أتلتيكو مدريد الذي انتهى عقده معه دون أن يتم تجديده، يبحث لويس سواريز الآن عن ناد جديد يمكنه فيه استعادة أفضل مستوياته بعدما سجل في موسم 2021-2022 أسوأ إحصائيات في مشواره بأوروبا.

لم يحظ سواريز بثقة المدرب دييجو سيميوني بالموسم المنصرم وكان أساسيا في 26 من أصل 45 مباراة رسمية وسجل أقل عدد من الأهداف منذ انضمامه إلى جرونينجن الهولندي قادما من أوروجواي حيث أحرز 15 هدفا في الموسم الذي انتقل فيه لأوروبا 2006-2007.

آخرون
كما انتهت عقود لاعبين آخرين في 30 يونيو وبعضهم انتقل لأندية أخرى مجانا، والبعض الآخر لم يستقر على وجهته المقبلة بعد وهم أندريا بيلوتي (تورينو) وجيسي لينجارد (مانشيتر يونايتد) وأليسيو رومانيولي (ميلان) ولويس فيليبي (لاتسيو).
وكورينتين توليسو (بايرن ميونخ وانتقل إلى ليون مجانا) وديفوك أوريجي (ليفربول) وفيدريكو بيرنارديسكي (يوفنتوس) ودافيد أوسبيا (نابولي واقترب من الانضمام إلى النصر السعودي) وهنريك مخيتاريان (روما).
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