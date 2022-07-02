الناصرية بطلا لدوري شباب الدرجة الاولى

توج فريق شباب الناصرية، اليوم السبت، ببطولة دوري شباب الدرجة الاولى، وذلك على حساب فريق شباب دهوك.



وانتهت مباراة الفريقين بهدف نظيف لصالح الناصرية.



وأقيمت المباراة عصر اليوم في ملعب دهوك.

