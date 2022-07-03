برشلونة يعلن حسم صفقتين جديدتين

السومرية نيوز - رياضة



أكد رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، أن ناديه حسم التعاقد مع الثنائي فرانك كيسي لاعب وسط ميلان، وأندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي.



وانتهت عقود فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن مع ميلان وتشيلسي على الترتيب، ورحل الثنائي بشكل مجاني.

وقال لابورتا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "كيسي سيتم تقديمه يوم الأربعاء المقبل، بينما سيتم تقديم كريستينسن يوم الخميس".

ورفض لابورتا، الحديث عن انتقال نجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، للنادي الكتالوني، واكتفى بالقول بإنه لاعب كبير.

وأكد: "الجميع يعلم أنه لاعب عظيم ولكنه لاعب في بايرن ميونخ، بالطبع نشعر بسعادة من رغبته في الانضمام للبرسا، ولكن علينا احترام ناد كبير بحجم بايرن ميونخ".

واختتم لابورتا حديثه حول تجديد عقد الموهبة الواعدة جافي، حيث أشار إلى أن الأمور تسير بشكل طيب للغاية، مضيفا أنه "أحد اللاعبين الذين يمثلون الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى أراوخو وبيدري وأنسو فاتي ونيكو، وإريك جارسيا، الذين يجعلونا متفائلين وطموحين بشأن المستقبل ".