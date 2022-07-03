Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
طهران تكشف: أنقرة تفضل الحلول السياسية مع دمشق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

تعرف على قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في كرة القدم

رياضة

2022-07-03 | 04:18
تعرف على قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في كرة القدم
606 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017.

ولم يعلن ليفربول عن قيمة ومدة عقد صلاح لكن وسائل إعلام إنجليزية كشف أن العقد الجديد سيبقي الفرعون المصري في ملعب "أنفيلد" حتى العام 2025.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن راتب صلاح بعد التجديد ارتفع إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.
 
ولا يتفوق على صلاح الآن في قائمة الأعلى أجرا في عالم كرة القدم سوى ثلاثي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.
 
ويتصدر مبابي قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم براتب أسبوعي يبلغ مليون جنيه إسترليني، يليه زميله ميسي بـ960 ألفا، ليحل بعده نيمار بـ606 آلاف.
 
وحل صلاح رابعا في القائمة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تراجع للمركز الخامس، وذلك براتب أسبوعي يبلغ 385 ألف جنيه إسترليني، وهو نفس راتب البلجيكي كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي.
 
وجاء الوافد الجديد على مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، في المركز السابع براتب يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، وهو نفس الأجر الذي يتقاضه الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.
 
وحل الفرنسي أنطوان غريزمان المعار من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد في المركز التاسع براتب يبلغ 356 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأكمل مهاجم بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائمة اللاعبين العشرة الأعلى أجر في العالم بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
اعلان
محافظة عراقية تعطل الدوام يوم غد
27.88%
10:25 | 2022-07-02
محافظة عراقية تعطل الدوام يوم غد
10:25 | 2022-07-02
الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الأضحى
20.71%
14:48 | 2022-07-02
الحكومة العراقية تحدد عطلة عيد الأضحى
14:48 | 2022-07-02
السومرية تنشر صور وتفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الشاعرين &quot;السومري ومهدي&quot;
16.5%
09:32 | 2022-07-01
السومرية تنشر صور وتفاصيل الحادث الذي أودى بحياة الشاعرين "السومري ومهدي"
09:32 | 2022-07-01
الإطار يحدد موعد إعلانه رئيس الوزراء الجديد.. هذه مواصفاته
12.87%
14:08 | 2022-07-02
الإطار يحدد موعد إعلانه رئيس الوزراء الجديد.. هذه مواصفاته
14:08 | 2022-07-02
الإعلام الأمني تكشف تفاصيل مقتل الاستاذ الجامعي ببابل
11.21%
16:09 | 2022-07-01
الإعلام الأمني تكشف تفاصيل مقتل الاستاذ الجامعي ببابل
16:09 | 2022-07-01
الزاملي معاهدا الصدر: لن نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى - عاجل
10.82%
07:49 | 2022-07-02
الزاملي معاهدا الصدر: لن نقول لك كما قال بنو اسرائيل لموسى - عاجل
07:49 | 2022-07-02
المزيد
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أدري
لا أدري
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

بالفيديو.. هكذا استقبل الحجاج رئيس بعثة الحج العراقية
Play
بالفيديو.. هكذا استقبل الحجاج رئيس بعثة الحج العراقية
09:43 | 2022-07-02
خان ضاري ينبض بالحياة مجددا!‎‎
Play
خان ضاري ينبض بالحياة مجددا!‎‎
00:51 | 2022-07-01
انتهاء تفويج الحجاج العراقيين ‎‎
Play
انتهاء تفويج الحجاج العراقيين ‎‎
23:48 | 2022-06-30
اصحاب المولدات الاهلية يقررون ايقاف التشغيل‎‎
Play
اصحاب المولدات الاهلية يقررون ايقاف التشغيل‎‎
23:44 | 2022-06-30
كربلاء... أكثر من 1600 حريق خلال أشهر!‎‎
Play
كربلاء... أكثر من 1600 حريق خلال أشهر!‎‎
01:32 | 2022-06-30
فطريات وفيروسات تهدد سلامة الامن الغذائي!‎‎
Play
فطريات وفيروسات تهدد سلامة الامن الغذائي!‎‎
01:16 | 2022-06-30
تغريدة الصدر تقلّص حظوظ صالح للرئاسة!‎‎
Play
تغريدة الصدر تقلّص حظوظ صالح للرئاسة!‎‎
00:22 | 2022-06-30
هل سيتخلى حلفاء التيار عن مبدأ الاغلبية؟ ‎‎
Play
هل سيتخلى حلفاء التيار عن مبدأ الاغلبية؟ ‎‎
02:22 | 2022-06-29
للتخفيف من الزخم المروري... جسر جديد في الديوانية‎‎
Play
للتخفيف من الزخم المروري... جسر جديد في الديوانية‎‎
01:26 | 2022-06-29
تعذيب حتى الموت... حبيب يخرج جثة من سجن التاجي!‎‎
Play
تعذيب حتى الموت... حبيب يخرج جثة من سجن التاجي!‎‎
00:35 | 2022-06-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.