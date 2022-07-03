تعرف على قائمة اللاعبين الأعلى أجرا في كرة القدم

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، عن توقيع عقد جديد "طويل الأمد" مع نجمه المصري محمد صلاح، الذي انضم إلى صفوفه عام 2017.



ولم يعلن ليفربول عن قيمة ومدة عقد صلاح لكن وسائل إعلام إنجليزية كشف أن العقد الجديد سيبقي الفرعون المصري في ملعب "أنفيلد" حتى العام 2025.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن راتب صلاح بعد التجديد ارتفع إلى 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يجعله الأعلى أجرا في تاريخ نادي ليفربول.

ولا يتفوق على صلاح الآن في قائمة الأعلى أجرا في عالم كرة القدم سوى ثلاثي باريس سان جيرمان، الدولي الفرنسي كيليان مبابي، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ويتصدر مبابي قائمة أعلى اللاعبين أجرا في العالم براتب أسبوعي يبلغ مليون جنيه إسترليني، يليه زميله ميسي بـ960 ألفا، ليحل بعده نيمار بـ606 آلاف.

وحل صلاح رابعا في القائمة، متفوقا على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي تراجع للمركز الخامس، وذلك براتب أسبوعي يبلغ 385 ألف جنيه إسترليني، وهو نفس راتب البلجيكي كيفن دي بروين مع مانشستر سيتي.

وجاء الوافد الجديد على مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، في المركز السابع براتب يصل إلى 375 ألف جنيه إسترليني، وهو نفس الأجر الذي يتقاضه الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وحل الفرنسي أنطوان غريزمان المعار من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد في المركز التاسع براتب يبلغ 356 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وأكمل مهاجم بايرن ميونخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، قائمة اللاعبين العشرة الأعلى أجر في العالم بحصوله على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.