من جديد.. ريال مدريد يغازل كريستيانو بفيديو بالقميص الملكي

وزعمت العديد من التقارير،أن رونالدو يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، كي يشارك في دوري أبطال أوروبا بالموسم الجديد.ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "فيسبوك"، فيديو لأهداف رونالدو بقميص الميرنجي في دوري أبطال أوروبا، وكتب عليه: "كريستيانو رونالدو وأهداف دوري الأبطال قصة حب".يذكر أن رونالدو ارتبط أيضا بالانتقال إلى تشيلسي وبايرن ميونخ وروما وسبورتنج لشبونة.وكان رونالدو غادر ريال مدريد في صيف 2018، ذاهبا إلى يوفنتوس، عبر صفقة بلغت 100 مليون يورو.وأكدت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن مانشستر يونايتد يرفض فكرة رحيل رونالدو هذا الصيف، ويتمسك باستمراره في الموسم الجديد.