رسميا.. السد القطري يمدّد تعاقده مع كازورلا

السومرية نيوز – رياضة

أعلن نادي السد القطري عن تمديد تعاقده مع اللاعبَين سانتي كازورلا ورودريغو تاباتا، لمدة موسم إضافي.



وقال السد، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي عبر منصة "تويتر": "سانتي كازورلا لاعبا للزعيم لموسم إضافي حتى 2023".

وفي تغريدة أخرى، قال النادي القطري: "(الياباني) رودريغو تاباتا (41 عامًا) لاعبًا للزعيم لموسم إضافي حتى 2023".

وقد أسهم اللاعبان في تحقيق السد للكثير من النجاحات، وآخرها تتويج "الزعيم" بلقبَي دوري نجوم قطر وكأس أمير قطر الموسم المنصرم 2021-2022.

وجاء إعلان السد عن تمديد التعاقد مع الإسباني كازورلا (37 عاما)، لينهي حالة من الجدل، صنعتها تقارير أفادت بإمكانية عودة اللاعب السابق لأرسنال الإنجليزي إلى بلاده، عن طريق الانضمام إلى أحد الأندية المنتمية لبطولة الدوي الإسباني "لا ليغا".

يُذكر أن كازورلا انضم إلى السد عام 2020، قادما من نادي فياريال الإسباني، وخلال 65 مباراة خاضها رفقة "عيال الذيب"، تمكّن من تسجيل 29 هدفا وصناعة 28 آخر.