مبادرة بحرينية تخص خليجي ٢٥ في البصرة

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير الشَباب والرياضة، رئيس الاتحاد العراقيّ لِكرةِ القدم، عدنان درجال، تَلَقى اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من رئيسِ الاتحاد البحريني علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة ، هنأ فيه استضافةَ مدينة البصرة بطولة كأس الخليج مَطلع العام المقبل".وأبدَى بن خليفة، وفق البيان، "تقديمَ جميع أشكال الدعم اللوجستيّ للاتحاد بهدفِ إنجاح إقامة البُطولةِ وتنظيمها بالشكلِ الذي يجعلها مكتملةً من النواحي كافة".بدوره، قَدّمَ درجال، "شكرهُ لمبادرةِ الاتحاد البحريني لما تُشكل من وقعٍ ايجابي يزيدُ من الأواصر المُشتركة ويضاعف اللحمةَ بين أبناءِ دول الخليج العربي".وبيّنَ درجال، أن "مواقف الاتحاد البحريني، وقبلها مواقف الاتحادين الإماراتي والقطري، أكدت أن الجميع مُهتمٌ بأن تكون بطولةُ خليجي البصرة مميزةً وهو ما نتمناه أن تكون".