"كاف" يؤجل انطلاق كأس أمم افريقيا

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الالكتروني انه "قرر "الكاف" في اجتماعه بالمغرب، تأجيل كأس الأمم الإفريقية، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، لتقام في كانون الثاني 2024 بدلا من حزيران 2023.واضاف ان "هذا التأجيل يتيح الأفضلية للمنتخبات المشاركة في مونديال "قطر 2022"، حيث سيجري تأجيل جولات من تصفيات أمم إفريقيا ليكون هناك فرصة جيدة للاستعداد".وواشار الاتحاد الافريقي الى انه "قرر أيضا خلال اجتماعه بالمغرب، إقامة نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراتين بنظام الذهاب والإياب بدلا من نظام المواجهة الواحدة الذي تم اتبعه في الأعوام الثلاثة الأخيرة".واختتم انه "تم تحديد أيضا موسم "2023-2024" موعدا لانطلاق السوبر الإفريقي".