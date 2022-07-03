ارتفاع هرمون التستوستيرون يبعد قائدة منتخب زامبيا عن كأس أمم أفريقيا للسيدات

وقال موقع "scorenigeria" نقلا عن مصادر أن "استبعاد باربرا باندا من كأس أمم أفريقيا للسيدات، جاء بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها "هرمون الذكورة".وأشار إلى أن "باربرا باندا، التي تبلغ من العمر 22 عامًا إحدى اللاعبات اللواتي كان من المتوقع أن يكون لهن دور كبير في كأس أمم أفريقيا للسيدات التي تقام في المغرب بين 2 تموز و23 تموز".ويشارك منتخب زامبيا في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم تونس وتوغو والكاميرون، علما أن البطولة تقام بثلاث مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات.وناقش بروس موابي مدرب زامبيا، غياب باربرا باندا، وقال موابي للصحفيين: "باربرا باندا، هي واحدة من أفضل لاعبينا، لكن لا يوجد شيء يمكننا القيام به حيال ذلك".ويذكر انه منذ أسابيع ترتبط باربرا باندا بالانتقال إلى الفريق النسائي في ريال مدريد.