برشلونة يفي بوعده مع ليفاندوفسكي

وأعلن ليفاندوفسكي، رغبته في الرحيل عن بايرن ميونخ أكثر من مرة، وزعمت التقارير أن المهاجم البولندي لديه اتفاق بالفعل مع برشلونة.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن زاهافي أبلغ لابورتا في بداية الميركاتو، أن برشلونة يستطيع التعاقد مع ليفاندوفسكي، إذا قدم 40 مليون يورو لبايرن ميونخ.وأشارت إلى أن هذا الرقم كان أعلى من خطط برشلونة لهذه الصفقة، لكن قدم البارسا عرضا بنحو 40 مليون يورو بالفعل لبايرن ميونخ.وأوضحت أن بايرن سرب للإعلام أنه لن يوافق على رحيل ليفاندوفسكي بأقل من 60 مليونا، لكن هناك حديث داخل الغرف المغلقة للبافاري بأنهم لن يحتفظوا باللاعب البولندي عكس إرادته.كما يرى مسئولو بايرن ميونخ بشكل داخلي أن 40 مليون يورو سعر مناسب وفقا لسن ليفاندوفسكي، وأن عقده ينتهي في الصيف المقبل.وقالت "موندو ديبورتيفو" إن برشلونة يأمل في حسم الصفقة قبل 12 يوليو/تموز، حتى لا يضطر ليفاندوفسكي للعودة إلى بايرن ميونخ من أجل بدء فترة الإعداد.