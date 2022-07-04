رسميًا.. آرسنال يضم نجم مانشستر سيتي

وذكر الموقع الرسمي للجانرز، أن جيسوس صاحب الـ25 عامًا أنهى إجراءات انتقاله إلى آرسنال بالكامل، ويستعد لخوض الفترة التحضيرية مع الفريق.وشارك البرازيلي في 236 مباراة مع مانشستر سيتي على مدار 5 مواسم، وسجّل 95 هدفًا.ومن المقرر أن يرتدي جيسوس القميص رقم 9 مع آرسنال.من جانبها قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إن عقد جيسوس مع آرسنال مدته 5 سنوات، وحُسمت صفقة انتقاله من مانشستر سيتي نظير 45 مليون جنيه إسترليني.وكان مانشستر سيتي تعاقد مع الثنائي إيرلينج هالاند وجوليان ألفاريز في خط الهجوم ما فتح الباب أمام رحيل جيسوس هذا الصيف.