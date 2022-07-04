برشلونة يعلن عن أولى صفقاته الصيفية

وقال النادي الكتالوني، على موقعه الرسمي: "توصل النادي إلى اتفاق مع فرانك كيسي، وسيوقع عقدا حتى 30 حزيران 2026، وسيكون الشرط الجزائي الخاص به 500 مليون يورو".وأضاف: "سيقدم النادي كيسي يوم الأربعاء المقبل، حيث سيوقع العقود في المدينة الرياضية، ثم يرتدي قميص النادي في ملعب تيتو فيلانوفا، قبل أن يعقد المؤتمر الصحفي الخاص به".وفرانك كيسي هو الصفقة الأولى التي يبرمها النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد اتفاق الطرفين على جميع الشروط.ولعب فرانك كيسي لنادي ميلان 5 مواسم، منذ انضمامه قادما من أتالانتا في 2017، وخاض 214 مباراة وسجل 36 هدفا بقميص الروسونيري.العديد من التقارير أكدت أيضا أن برشلونة حصل على خدمات الدنماركي أندرياس كريستينسن، عبر صفقة مجانية، وسينضم إلى النادي الكتالوني في الأيام المقبلة.