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الاتحاد العالمي للتنس يفرض غرامات مالية على بطولة ويمبلدون

رياضة

2022-07-04 | 09:50
الاتحاد العالمي للتنس يفرض غرامات مالية على بطولة ويمبلدون
المصدر:
وكالات
880 مشاهدة

اعلن الاتحاد العالمي لتنس السيدات، اليوم الاثنين، عن فرض غرامات مالية على بطولة ويمبلدون على خلفية منع اللاعبات الروسيات من المشاركة في البطولة.

وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، انه "فرض غرامة على الاتحاد البريطاني بقيمة 620 ألف إسترليني، وبطولة ويمبلدون بنحو 200 ألف إسترليني، على خلفية حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلا روسيا".

واضاف ان "العقوبات تشمل بطولتي نوتنجهام وإيستبورن، التي ينظمهما الاتحاد البريطاني، وكذلك بطولة برمنجهام التي تدار من قبل أول إنجلند كلوب".

يذكر ان البطولات البريطانية هذا العام، منعت مشاركة الروس والبيلا روس، مما دفع اتحاد تنس الرجال والسيدات لخصم النقاط من البطولة.
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