كيسي: أشخاص في أفريقيا يمشون 30 كم كل صباح من أجل قطعة خبز!

السومرية نيوز – رياضة

قرر الإيفواري فرانك كيسي، الانتقال لبرشلونة في صفقة انتقال حرة رغم محاولات ميلان تجديد عقده، حيث قدم له عرضا براتب يبلغ 6،5 مليون يورو، فيما كان اللاعب يطالب بـ 9 ملايين يورو.



وأعلن برشلونة تعاقده مع لاعب الوسط الإيفواري في صفقة حرة وبعقد مدته 4 سنوات مع شرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو ليحصل الفريق الإسباني على لاعب وسط قوي بدنيا بإمكانيات هجومية حيث سجل عدة أهداف لفريقه السابق ميلان.

وأكد لاعب الوسط الإيفواري أنه لا يخاف من الركض بقوة على أرضية الملعب قائلا: "لا أخاف من الركض، إنها أشياء طبيعية بالنسبة لي، أكسب الكثير من الأموال مقابل العرق على أرضية الملعب، هناك في أفريقيا أشخاص يمشون 30 كيلومتراً كل صباح للحصول على قطعة خبز".

وسيتم تقديم فرانك كيسي رسميا لجماهير برشلونة يوم الأربعاء 6 تموز / يوليو الحالي.

ويعيش برشلونة فترة انتقالية تحت قيادة المدرب تشافي هيرنانديز أحد أساطير الفريق، وفي وسط الميدان، يرغب المدرب الشاب في تسليم المسؤولية للثنائي الشاب بيدري وخافي، ومع تواجد كيسي بإمكان الفريق تعويض المخضرم سيرجيو بوسكيتس الذي تشبث به المدرب واعتبره أحد أفضل لاعبي الارتكاز والوسط في التاريخ ويأمل في التغيير بسلاسة بين المخضرمين أمثال جيرارد بيكيه وجوردي ألبا وبوسكيتس والجيل الجديد من الشباب والوافدين في سوق الانتقالات.

ويتميز كيسي بكونه لاعب وسط يركض في كل أرجاء الملعب، وأسلوب لعب شبيه بالفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي، كما أنه يصعد للهجوم ويسجل أهدافا، حيث سجل 7 أهداف لميلان الموسم الماضي كما يجيد تنفيذ ضربات الجزاء.

وعانى كيسي من إصابات الموسم الماضي حيث شارك برفقة ميلان في 39 لقاء من بينها 32 لقاء كلاعب أساسي، وأدى تألقه برفقة الفريق الإيطالي والفوز بلقب الدوري الإيطالي بعد غياب 10 مواسم لاهتمام عدة أندية بخدماته، لكنه فضل الرحيل نحو برشلونة الإسباني.