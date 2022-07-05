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دولة تفتح تحقيقا بعد انتهاء مباراتي كرة قدم 91-1 و95-صفر!

رياضة

2022-07-05 | 06:59
دولة تفتح تحقيقا بعد انتهاء مباراتي كرة قدم 91-1 و95-صفر!
المصدر:
سكاي نيوز
1,879 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة
فتح الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، تحقيقا في انتهاء مباراتين بدوري الدرجة الثانية 91-1 و95-صفر، واصفا إياهما بـ"نتيجتين غير منطقيتين".

وقال اتحاد الكرة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، إنه يحقق مع المسؤولين واللاعبين الذين شاركوا في المباراتين، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وفاز فريق "غالف إف سي" على "كوكيما لبنان" 91-1، وخسر "لومبنبو يونايتد" 95-صفر أمام "كاهولا رينجرز".
 
وقال الاتحاد السيراليوني لكرة القدم، إنه "لا يتسامح مطلقا مع التلاعب في المباريات، أو أي شيء من هذا القبيل".
 
وأضاف في بيان: "لذلك تم التأكيد لعامة الناس على أن الأمر المذكور سيخضع لتحقيق شامل، وأن أي شخص يثبت عليه الخطأ سيتعرض للعقوبة القانونية الكاملة".
 
وإذا تم إقرار ما حدث، فستكون النتيجتان من بين أكبر النتائج المسجلة في تاريخ كرة القدم.
 
ويُعتقد أن أكبر فوز تحقق كان في مدغشقر عام 2002، عندما تغلب أديما 149-صفر على لوميرين. وسجل لاعبو الفريق الخاسر عن قصد هدفا تلو الآخر في مرماهم احتجاجا على قرارات التحكيم.

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