رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن إنهاء عقد مدربه الارجنتيني

وقال سان جيرمان في بيان بموقعه على الإنترنت إنه انفصل عن بوكيتينو، كما شكر المدرب وجهازه المساعد وتمنى لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.ودفع باريس سان جيرمان لبوكيتينو 10 ملايين يورو، مقابل فسخ عقده وطاقمه.وتولى بوكيتينو، البالغ من العمر 50 عاما، تدريب باريس سان جيرمان في يناير 2021 خلفا للألماني توماس توخيل، لكن نتائجه في الموسم الأخير لم تقنع إدارة النادي.وينتهي العقد الحالي بين باريس سان جيرمان وبوكيتينو في يونيو 2023.وأعاد بوكيتينو لقب الدوري الفرنسي لخزائن باريس سان جيرمان.وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية، اعلنت امس الإثنين، إن المدرب كريستوف غالتيير وقع عقدا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، لخلافة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو .ووفقا للصحيفة، فإن كريستوف غالتيير سيكون المدرب رقم 31 في تاريخ باريس سان جيرمان، والسابع منذ انتقال ملكية النادي لقطر حيث يرأسه ناصر الخليفي.