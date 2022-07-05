في اول تصريح له.. جالتيه يحذر نجوم الـ"بي إس جي"

وقال جالتيه في المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام "أعلم حجم المسؤولية والطموحات، جهزت نفسي لها، وإلا لما وافقت على قبول المهمة، أنا جاهز، رغم التشكيك".وأضاف "لابد أن تكون أهدافنا واحدة، ولدينا مشروع مشترك دون تقديم أي تنازلات، لن أقوم بثورة داخل غرفة الملابس، ولكن لن يوجد أحد فوق الفريق".وشدد جالتيه: "مهما كان حجم اللاعب يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من مشروع بي إس جي، وإلا سيكون خارج الحسابات".وتابع ضاحكا "جهزت نفسي لجميع الأسئلة، ولكن لم أتخيل الرد على تصنيفي، من الممكن اعتباري مدرب صارم متطلب دائما، يميل للجدية وإرساء مبدأ أهمية العمل الجماعي".وأشار جالتيه الى انه "لابد من تقليص قائمة الفريق، لا يمكن أن يكون لدينا الكثير من اللاعبين الذين لا يلعبون، ما قد يولد طاقة سلبية داخل الفريق".واستطرد في سياق آخر: "سعيد بتجديد عقد مبابي، هذه خطوة مهمة لسان جيرمان والدوري الفرنسي، أعلم ما يمكن أن يقدمه للفريق، ولكن لا يجب تحميله بمفرده مسؤولية النتائج، لأنه مجرد لاعب في بي إس جي".وأتم تصريحاته: "نعم أنا من مواليد مارسيليا، أضع هذا جانبا، وأركز حاليا بنسبة 100% مع بي إس جي".