ريال مدريد يحصن احد نجومه بمليار يورو

ومن المقرر أن يبدأ الفريق رسميا الفترة التحضيرية يوم الجمعة 8 تموز.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإنه "سيتم حسم تجديد عقد اللاعب، ويمكن الإعلان الرسمي عنه هذا الأسبوع".وأضافت: "ستستمر علاقة ميليتاو مع ريال مدريد حتى 2028، أي 3 سنوات أكثر ما ينص عليه عقده الحالي، وسيكون الشرط الجزائي في العقد مليار يورو".وأشارت الصحيفة، إلى أن "المسؤولين في ريال مدريد راضون جدا عن أداء ميليتاو، والذي كان أكثر لاعب مشاركة في عدد دقائق خلال الموسم المنتهي ب(4.496) دقيقة، وسجل هدفين وصنع 3 أخرى".