رسميًا.. إنتر ميلان يعلن تعاقده مع راؤول بيلانوفا

ونجح إنتر في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، قادمًا من نادي كالياري، والذي هبط بختام الموسم المنقضي لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.بدأ بيلانوفا مسيرته في أكاديميات وفِرَق شباب ميلان، قبل أن ينتقل في كانون الثاني 2019 إلى صفوف بوردو الفرنسي، واستمر معه 4 أشهر قبل أن ينضم إلى نادي أتالانتا الإيطالي، على سبيل الإعارة.وبعد ذلك، خاض اللاعب تجربة أخرى مع بيسكارا الإيطالي، ثم عاد منه إلى بوردو، وانتقل إلى صفوف كالياري في بداية الموسم المنقضي على سبيل الإعارة، ثم اشترى كالياري عقده نهائيًّا قبل أن ينتقل منه إلى صفوف إنتر ميلان.وخلال مسيرة بيلانوفا الموسم الماضي، سجل اللاعب الذي يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والجناح الأيمن، هدفًا في مرمى تورينو، وصنع هدفين أمام روما وأتالانتا في الدوري الإيطالي.وتأتي صفقة التعاقد مع بيلانوفا لتكون رابع انتدابات إنتر للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع الشراء النهائي لبطاقة خواكين كوريا من لاتسيو الإيطالي، واستعارة البلجيكي روميلو لوكاكو من تشيلسي الإنجليزي والألباني كريستيان أسلاني من إمبولي الإيطالي.