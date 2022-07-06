قرارات جديدة لاتحاد الكرة: دوري المحترفين ونظام التراخيص

اصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، قرارات جديدة تخص الواقع الكروي، بينها تطبيق دوري المحترفين ونظام التراخيص.

وقال بيان للاتحاد، "اجتمعَ الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، في مقرّ الاتحاد، بحضور وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدَم، عدنان درجال، والنائبِ الأول لرئيس الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاءِ المكتب التنفيذي".

وأضاف أن "الاجتماع تناول التباحثَ في عددٍ من القضايا التي تخصُ الواقعَ الكرويّ"، مشيراً الى أن "من أهم مقرراتِ اجتماع الاتحاد الذي عقدَ اليوم، تَطبيق دوري المُحترفين ونظام التراخيص في الموسم المقبل ٢٠٢٣/٢٠٢٢ وفق المعايير المُعتمدة في الاتحادِ الآسيويّ (الأندية التي لا تحقق الضوابطَ لن تشترك في المسابقة)".

ولفت البيان الى أن القرارات تضمنت "بيان الرأي القانونيّ من القسمِ القانوني في الاتحادِ بشأنِ تطبيقِ الدراسة الاستراتيجيّة التي قدّمتها لجنةُ المسابقات لثلاثة مواسم مقبلة، ودعوة الأنديةِ المُشاركةِ في الدوري المُمتاز للموسم الحالي الى اجتماعٍ في مقر الاتحاد"، مشيراً الى "استقبال الشكاوى والمُلاحظات والاستفسارات التي قدّمها ممثلو الحُكام، وتنظيم اجتماعٍ سريعٍ بعد عطلةِ عيد الأضحى المُبارك".