اتفاق نهائي بين تشيلسي وسيتي بشأن ستيرلينغ

كشفت تقارير بريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي توصل إلى اتفاق مع مواطنه مانشستر سيتي، بشأن انتقال نجم الأخير، اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينغ، إلى صفوف البلوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وأوضحت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن "سيتي والبلوز" قد توصلا إلى اتفاق يقضي بإنهاء الصفقة مقابل مبلغ 52 مليون يورو، وقال المصدر ذاته إن نادي لندن يريد الحصول على خدمات اللاعب الدولي الإنجليزي سريعًا، حتى يتمكن من المشاركة في جولة التحضير التي تسبق الموسم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت الإندبندنت أن ستيرلينغ يملك الرغبة في اللعب لصفوف تشيلسي، والعودة إلى لندن بعد الفترة التي قضاها في كوينز بارك رينجرز والممتدة بين عامي 2003 و2010، قبل أن ينتقل بعدها إلى ليفربول ومن ثم إلى مانشستر سيتي في عام 2015.



وستكون هذه صفقة البيع الثانية لفريق مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الحالية، بعد أن تخلى عن اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس خلال الأيام الماضية لنادي أرسنال الإنجليزي.