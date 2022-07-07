3 دول عربية في قائمة FIFPRO السوداء للاعبين المحترفين.. فماذا يعني ذلك؟

السومرية نيوز – رياضة

أصدر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "FIFPRO" قائمة سوداء تضم عدة دوريات، ونصح اللاعبين المحترفين بعدم اللعب فيها خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب المشاكل المتكررة من قبل أندية هذه الدول، وفي مقدمتها انتهاك الحقوق المادية.



ووفقا لما نقله موقع "sofoot" الرياضي الفرنسي، فقد تضمنت القائمة 3 دوريات عربية، هي الدوري الجزائري والدوري السعودي والدوري الليبي، وذلك بسبب عدم دفع الكثير من الأندية فيها لأجور اللاعبين.

وضمت القائمة ليبيا التي رفضت فيها أندية منح لاعبين وثائقهم اللازمة عند رحيلهم أو إنهاء التعاقد معهم.

وضمت القائمة أيضا أندية الدوري التركي، حيث أشار التقرير إلى أن الأندية هناك باتت تشتهر بوجود عدد كبير من فواتير الأجور غير المدفوعة للاعبين، وكذلك الأمر بالنسبة للأندية الرومانية التي دخل بعضها في إجراءات الإفلاس، وتأثير ذلك في اللاعبين وحقوقهم.

🚨 Transfer window warning 🚨



Due to widespread contractual violations, #FIFPRO advises professional footballers against signing for clubs in:



🇩🇿 Algeria

🇨🇳 China

🇬🇷 Greece (Super League 2)

🇱🇾 Libya

🇷🇴 Romania

🇸🇦 Saudi Arabia

🇹🇷 Turkey — FIFPRO (@FIFPRO) July 5, 2022

وكذلك، لم ينصح التقرير اللاعبين بالاحتراف في الصين والدوري الثاني اليوناني، وأوضح أن الأندية اليونانية سجلت على مدى العامين الماضيين أكبر عدد من قضايا النزاعات التي تتعلق باللاعبين، الذين يسعون للحصول على جزء من رواتبهم من صندوق حماية اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".