كريستنسن يوجه رسالة لجماهير برشلونة

ونشرت الحسابات الرسمية لبرشلونة، على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لكريستنسن، قال فيه: "مرحبا جماهير برشلونة، أنا هنا في برشلونة، ولا أطيق الانتظار لرؤيتكم جميعا.. يحيا البارسا".وانضم كريستنسن لصفوف برشلونة في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي، ووقع على عقد مع البلوجرانا حتى صيف 2026 وبشرط جزائي بقيمة 500 مليون يورو.ووصل كريستنسن أمس الاربعاء للمدينة الكتالونية، وسيتم تقديمه ظهر اليوم الخميس، للجماهير ووسائل الإعلام، إذ سيظهر في المدينة الرياضية الخاصة بالنادي.وسيحضر بجانب كريستنسن رئيس النادي خوان لابورتا لتوقيع العقود، والظهور في مؤتمر صحفي للحديث عن الصفقة.