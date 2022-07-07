مانشستر يونايتد يسمح لرونالدو بالرحيل

وتغيَّب رونالدو عن حضور التدريبات منذ عودة الفريق للحصص التدريبية يوم الإثنين 4 يوليو/ تموز الماضي، معللًا غيابه بأنه يوجد ظرفًا عائليًا لديه، وذلك بعد طلبه للرحيل عن النادي بسبب رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا.وأُثيرت بعض الشكوك بشأن السبب الحقيقي لغياب رونالدو الذي قال لإدارة يونايتد إن غيابه هو بسبب وجود ظرف عائلي لديه، لا سيما في ظل رؤيته يوم الاعتذار بمركز تدريبات المنتخب البرتغالي في لشبونة.صحيفة "صن" البريطانية أوضحت أن إدارة مانشستر يونايتد تراجعت عن قرارها السابق، وستمنح رونالدو الضوء الأخضر للرحيل عن النادي، في ظل استمرار تغيبه عن التدريبات خلال الأيام الماضية.وأشار المصدر نفسه إلى أن كبار المسؤولين بالنادي أدركوا أنهم لن يستطيعوا الحفاظ على رونالدو في الفريق، تزامنًا مع رغبته وتمسكه بالرحيل عن النادي، وهو ما أدّى لتغيّر موقف إدارة النادي من بقائه، لعدم رغبتها في الدخول بحرب طويلة الأمد مع مهاجم الفريق.وكشف المصدر نفسه أن إدارة النادي عقدت اجتماعًا مع الهولندي إريك تين هاغ، المدير الفني للفريق، لبحث مصير النجم البرتغالي، مشيرًا إلى أن الإدارة طالبته بوضع خططه للموسم الجديد بدونه.وكان بايرن ميونيخ أحد الخيارات المطروحة أمام رونالدو، لكن الألماني أوليفر كان، المدير التنفيذي للنادي، أغلق الباب أمام قدوم النجم البرتغالي للفريق البافاري.أوليفر كان أبلغ صحيفة "كيكر" الألمانية أن رونالدو خارج حسابات النادي؛ لأنه لا يناسب فلسفة بايرن ميونيخ، كما أن عمره 37 عامًا، والنادي لا يتعاقد مع لاعبين في هذا السن.يملك رونالدو العديد من الخيارات غير بايرن ميونيخ الذي أعلن رفضه رسميًّا؛ إذ ارتبط رونالدو بنادي تشيلسي الذي يملكه الأمريكي تود بوهلي، وحسب تقارير، يُعد البلوز هو صاحب الأفضلية رغم عدم تقديمه أي عرض رسمي حتى الآن.وربطت تقارير سابقة رونالدو بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي، النادي الذي بدأ مسيرته الاحترافية فيه، ونادي نابولي الإيطالي، وهناك أيضًا نادي روما، لكن هذا الخيار يبدو مستبعدًا، وفقًا لمتابعين، لأن نادي العاصمة الإيطالية لن يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا التي يرغب رونالدو في المشاركة بها.أرقام كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في موسم 2022/2021وكان رونالدو قد عاد لصفوف مانشستر يونايتد في الموسم الماضي قادمًا من نادي يوفنتوس، بعد 12 عامًا من تركه للفريق في عام 2009 الذي رحل فيه إلى ريال مدريد.ونجح رونالدو في أن يكون هدّاف الفريق في الموسم الماضي بعدما سجل 24 هدفًا، بواقع 18 هدفاً في الدوري الإنجليزي و6 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وقدَّم أيضًا 3 تمريرات حاسمة، وذلك في 37 مباراة لعبها مع الفريق في مختلف البطولات.