برشلونة يحسم صفقة ماركوس ألونسو

وأكدت إذاعة راديو ماركا الإسبانية أن إدارة برشلونة اتفقت مع ألونسو على كافة التفاصيل منها التوقيع على عقد مدته 3 مواسم.وأضافت صحيفة سبورت الكتالونية أن البارسا يكثف مفاوضاته في الساعات القليلة القادمة مع مسؤولي تشيلسي على آلية دفع مبلغ الصفقة، أقل من 10 ملايين يورو.وأوضحت أن برشلونة يريد تقسيط المبلغ، أو تأجيل سداده التزاما بإجراءات المرحلة الثانية من الرافعات الاقتصادية.وأكدت أن النادي اللندني لا يمانع تأخير سداد المبلغ لنهاية الشهر الجاري أو حتى أب المقبل.وحصل ماركوس ألونسو على الضوء الأخضر للرحيل من إدارة تشيلسي، وتوماس توخيل مدرب الفريق، ويأمل إتمام الصفقة رسميا قبل بدء فترة الإعداد.وسيكون المدافع الإسباني ثالث صفقات برشلونة هذا الصيف بعد فرانك كيسي وأندريس كريستنسن.كما يحاول برشلونة أيضا حسم صفقة سيزار أزبلكويتا ظهير أيمن تشيلسي، إلا أن النادي اللندني لا يقبل أي تنازلات مالية في صفقة الاستغناء عنه.