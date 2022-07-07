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توتنهام يظفر بخدمات أحد مدافعي برشلونة

رياضة

2022-07-07 | 11:59
توتنهام يظفر بخدمات أحد مدافعي برشلونة
1,205 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

توصل نادي توتنهام هوتسبير إلى اتفاق مع نظيره برشلونة، بشأن ضم مدافعه الفرنسي كليمونت لينجليت.

وأشار فابريزيو رومانو، المختص في سوق الانتقالات، عبر حسابه على "تويتر"، إلى اتفاق توتنهام مع برشلونة على ضم لينجليت على سبيل الإعارة، مع عدم وجود بند خاص بالشراء بصورة نهائية، وبالتالي سيعود المدافع الفرنسي إلى البارسا من جديد في شهر يونيو/حزيران من العام المقبل 2023، بحسب الوضع الحالي.

كما سيدفع توتنهام ثمن تلك الإعارة إضافة إلى جزء من راتب المدافع الفرنسي، ويأتي ذلك بعد اتفاق لينجليت على البنود الشخصية مع توتنهام الأسبوع الماضي.

يذكر أن لينجليت شارك في 26 مباراة رفقة برشلونة الموسم الماضي، لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفا وحيدا، وأتت مشاركاته بواقع 20 مباراة في الدوري الإسباني و4 لقاءات في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى مباراتين في الدوري الأوروبي.

وانضم لينجليت إلى برشلونة في شهر يوليو/تموز من عام 2018، بعد أن دفع العملاق الكتالوني الشرط الجزائي في عقده مع إشبيلية والبالغ 35 مليون يورو.
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