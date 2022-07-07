ريباكينا تضرب موعد مع انس الجابر في نهائي ويمبلدون

فقد بلغت اللاعبة الكازاخية يلينا ريباكينا، لأول مرة إلى نهائي ويمبلدون، على حساب الرومانية سيمونا هاليب بطلة "ويمبلدون 2019"، إثر فوزها عليها بمجموعتين من دون رد، وبنتيجة واحدة: (6-3) و(6-3).وضربت ريباكينا موعدا في المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون مع النجمة التونسية أنس جابر، التي صعدت بدورها إلى النهائي لأول مرة في تاريخها في وقت سابق من اليوم أيضا، على حساب الألمانية تاتيانا ماريا، عقب فوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي: (6-2) و(3-6) و(6-1).