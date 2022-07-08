يوفنتوس يعلن وصول دي ماريا

ونشر الحساب الرسمي للسيدة العجوز، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة دي ماريا في مطار تورينو، بجانب مجموعة من الصور التي ظهر فيه الجناح الأرجنتيني.وكانت عدة تقارير صحفية، قد أوضحت أن أنخيل دي ماريا سيجري الفحوصات الطبية اللازمة، غدا الجمعة، على أن يتم الإعلان عن انضمامه بشكل رسمي لصفوف السيدة العجوز خلال نفس اليوم.ومن المنتظر أن يوقع لاعب سان جيرمان السابق، على عقد لمدة عام واحد فقط مع يوفنتوس، وسيحصل على 7 ملايين يورو كراتب سنوي في الموسم.