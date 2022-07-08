بيدري يرث قميص أساطير برشلونة

ونشرت حسابات الفريق الكتالوني على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبيدري، وهو يرتدي القميص الجديد.ويُعد رقم 8 أسطوري في برشلونة، وكان آخر من ارتداه، اللاعب البرازيلي داني ألفيس في النصف الثاني من الموسم الماضي، ومن قبله البوسني ميراليم بيانيتش.ويظل الرقم 8 محفورًا باسم الأسطورة أندريس إنييستا، الذي حقق العديد من الإنجازات مع برشلونة.ويرى الكثيرون أن بيدري هو الوريث الشرعي لإنييستا في الكامب نو، بفضل تحركاته الأنيقة على أرض الملعب.وارتدى العديد من الأساطير، القميص رقم 8، مثل جيولي، ستويشكوف، كوكو، آمور وألبرت سيلادس.