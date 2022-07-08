دي ماريا يخضع للفحص الطبي قبيل انتقاله ليوفنتوس (صور)

وكان دي ماريا عقده قد انتهي مع باريس سان جيرمان، في 30 يونيو الماضي، ليُغادر بالمجان، ويُصبح له أحقية في التوقيع لأي نادٍ.

ووصل دي ماريا فجر اليوم الجمعة إلى تورينو، وتواجد في أحد الفنادق القريبة من مقر النادي الإيطالي، لإتمام انتقاله إلى السيدة العجوز.وكان في انتظار دي ماريا أمام مقر النادي، عدد كبير من الجماهير، قامت بتحية الأرجنتيني، الذي رفض العودة إلى بلاده من جديد أو الانتقال إلى برشلونة وفضل ارتداء قميص يوفنتوس.