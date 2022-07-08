أبو الغيط: أنس جابر فخر للمرأة التونسية والعربية

وقال أبو الغيط في تغريدة له على "تويتر": "أهنئ اللاعبة التونسية أنس جابر بوصولها إلى الدور النهائى فى دورة ويمبلدون للتنس، متمنيا لها الفوز، إنه إنجاز كبير وفخر للمرأة التونسية والعربية".وكان العالم العربي، تفاعل مع إنجاز البطلة التونسية التي ستلعب لأول مرة غدا السبت، على لقب بطولة كبرى (جراند سلام) حين تواجه الكازاخستانية الينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا.وفي رصيد أنس جابر 3 بطولات في تصنيف جمعية اللاعبات المحترفات WTA أولها بطولة برمنجهام التي توجت بها في حزيران، العام الماضي والثانية بطولة مدريد للأساتذة التي أحرزتها في أيار الماضي، والثالثة بطولة برلين في حزيران الماضي.