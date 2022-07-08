جون ويتل يبحث مصير الجهاز الفني لمنتخب العراق للناشئين

وحضر الاجتماع، خلف جلال عضو الاتحاد مشرف المنتخب، وجون ويتل رئيس اللجنة الفنية، فضلًا عن المستشارين أنور جسام وصالح راضي، ومدير قسم التعليم والتطوير في اللجنة الفنية وسام صليوه.واستمع ويتل إلى شرح مفصل من الملاك التدريبي للمنتخب عن فترة الإعداد والمشاركة في بطولة غرب آسيا.وتحدث في هذه الأمور، جميع أعضاء الملاك التدريبي للمنتخب المؤلف من حسن كمال ومساعديه سعد عبد الحميد ومحمد علي كريم، والمحلل الفني الخاص للمنتخب العراقي.وبعدها تم الاستماع إلى أبرز السلبيات والإيجابيات التي رافقت بطولة غرب آسيا.وتحدث خلف جلال عن رؤيته المستقبلية للمنتخب ووضع الأسس العلمية الكفيلة بتطوير الأداء من جميع النواحي.وسيتم رفع التوصيات من اللجنة الفنية عن مشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا، إلى المكتب التنفيذي.وغادر منتخب العراق، منافسات بطولة غرب آسيا، والتي أقيمت في الأردن، من نصف النهائي.يذكر أن منتخب العراق للناشئين، يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا خلال أيلول المقبل.